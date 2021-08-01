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Определился победитель второго розыгрыша квартиры среди вакцинированных в Подмосковье

Илья Ашуров

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Определился победитель второго розыгрыша квартиры среди вакцинированных в Подмосковье
Фото: Pixabay

Во время прямого эфира телеканала 360 был определен второй победитель конкурса «Вакцина наша, квартира ваша!». Конкурс проводился среди прошедших вакцинацию от COVID-19 в Московской области в период с 25 июня по 30 июля. Между его участниками разыгрывалась квартира в Ленинском округе.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Нины Свешниковой, регистрацию для участия в розыгрыше прошли почти 75 тысяч человек.

Победитель выбирался в прямом эфире с помощью случайного подбора цифр. Счастливой обладательницей квартиры площадью около 40 «квадратов» стала Кристина Александровна, передает телеканал 360.

Привиться от COVID-19 может любой житель Подмосковья старше 18 лет. Запись доступна через портал «Госуслуги», по телефону 122, а также в МФЦ и клубах «Активное долголетие».

В июле в Москве состоялся еще один розыгрыш пяти автомобилей среди привившихся от коронавируса москвичей в рамках акции «Вакцина рулит». Машины разыграли в эфире телеканала «Москва 24».

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