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Apple удалила приложение для знакомств противников вакцинации

Илья Ашуров

Общество
Apple удалила приложение для знакомств противников вакцинации
Фото: youtube.com/Apple

Американская компания Apple удалила из своего магазина приложение Unjected, которое использовалось для знакомств противников вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, в Apple посчитали, что разработчики Unjected нарушили правила корпорации относительно информирования о коронавирусной инфекции. Apple требует от приложений, предоставляющих информацию о заболевании, опираться на данные официальных источников: государственных организаций, НКО в сфере здравоохранения или образовательных учреждений.

Приложение Unjected появилось после того как известные приложения для знакомств стали активно агитировать своих пользователей пройти вакцинацию от коронавируса. В описании приложения говорится, что его создали для тех, кто «выступает за медицинскую неприкосновенность», передает Bloomberg.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в стране. По его мнению, новые вспышки коронавируса связаны с отказом граждан от вакцинации. В настоящее время в США около 100 миллионов непривитых граждан.

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