«Химки» обыграли «Краснодар» во втором туре чемпионата России по футболу

Фото: Twitter / fc_khimki

Футбольный клуб «Химки» обыграл «Краснодар» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил в Краснодаре и закончился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол в матче на 63-й минуте забил Илья Кухарчук.

На 15-й минуте встречи судья назначил пенальти в ворота «Химок». Вратарю Илье Лантратову удалось отбить удар нападающего хозяев Виктора Классона.

В третьем туре РПЛ «Краснодар» отправится в гости к «Зениту», «Химки» примут дома «Ростов».

В воскресенье, 1 августа, футбольные клубы «Урал» и «Нижний Новгород» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче второго тура Российской премьер лиги (РПЛ). Таким образом, в национальном футбольном первенстве сезона 2021–2022 зафиксирован первый ничейный результат.