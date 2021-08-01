Москвичам рассказали, как пережить жару 2 августа

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В понедельник, 2 августа, в столичном регионе прогнозируется сильная жара. В связи с этим жителям и гостям города советуют соблюдать ряд рекомендаций, рассказали в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Температура воздуха 2 августа, по прогнозам синоптиков, может достигать 30 градусов. Во избежание теплового удара следует ограничить пребывание под открытом солнцем, а при недомогании — выпить воды и уйти в тень.

Также следует носить головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, желательно из хлопка, и пить больше воды.

Не рекомендуется пользоваться открытым огнем, так как это может привести к пожару. Если потребуется помощь экстренных служб, следует звонить по телефонам 101 или 112, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Метеоролог Александр Голубев рассказал «ВМ», что понедельник, 2 августа, станет самым жарким днем в Москве на предстоящей неделе. Он также отметил, что первые две недели августа температурный фон в дневное время будет колебаться в пределах плюс 23–26 градусов. Затем, по словам эксперта, эти показатели температуры начнут понижаться на два–три градуса.