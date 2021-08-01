Назван самый жаркий день предстоящей недели в Москве

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Самый жаркий день августа в Москве придется на понедельник, 2-е число. Об этом «Вечерней Москве» сообщил метеоролог Александр Голубев.

По его словам, температура воздуха может подняться до плюс 31 градуса.

— Мы застанем жару. Она уже возвращается в столицу, и 2 августа в городе столбики термометров поднимутся до плюс 31 градуса. Это будет самый жаркий день текущего месяца, — пояснил Голубев.

В беседе с «ВМ» он также отметил, что первые две недели августа температурный фон в дневное время будет колебаться в пределах плюс 23–26 градусов. Затем, по словам эксперта, эти показатели температуры начнут понижаться на два–три градуса.

Июль 2021 года запомнится москвичам жаркой погодой, пыльным вихрем и серебристыми облаками, рассказали метеорологи. Так, температура, превышающая норму, держалась в июле на протяжении 17 дней. Самым жарким выдалось 14 июля, когда среднесуточная температура составила 27,3 градуса, а максимальная — 34,1 градуса, что на 7,4 градуса выше нормы.