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Мэр Москвы назвал ключевые проекты развития столицы

Татьяна Плотникова

Город
Мэр Москвы назвал ключевые проекты развития столицы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичные власти изначально определили для себя ключевые проекты развития города и не отступают от них, несмотря на кризисы. Об этом в понедельник, 2 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что к таким ключевым проектам относятся развитие транспортной системы, здравоохранения, образования, спорта, культуры, общественных пространств, комплексное обустройство московских улиц и районов.

Также в приоритете городских властей — поддержка экономики и создание качественных рабочих мест, социальная поддержка людей старшего поколения и других групп москвичей, которым требуется помощь.

Мэр Москвы напомнил, что город выполняет множество федеральных функций, главная из которых — реконструкция пригородного сообщения и создание Московских центральных диаметров (МЦД). При этом столица вкладывает в развитие железнодорожной инфраструктуры сотни миллиардов рублей.

Кроме этого город строит целый ряд федеральных проектов и объектов: МГТУ имени Баумана, Инновационный кластер МГУ, Центр управления полетами Роскосмоса и другие, рассказал Сергей Собянин.

— Я без всякой иронии считаю, что Москва может и должна быть лучшим городом во всех отношениях. И от этого не отступлюсь, — заявил мэр столицы в интервью РБК.

Сергей Собянин также сообщил, что столичные власти попробуют перевести генплан в режим постоянного обновляющегося мастер-плана, так как любой жесткий документ не будет иметь отношения к реальной жизни. Как отметил градоначальник, генплан — это «советская кондовая история».

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