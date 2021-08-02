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Синоптик назвал причину аномальной жары в Центральной России

Татьяна Плотникова

Общество
Синоптик назвал причину аномальной жары в Центральной России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Аномально жаркая погода, которая прогнозируется в регионах Центрального федерального округа, вызвана теплыми воздушными массами на западной периферии циклона. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что в понедельник, 2 августа, в Центральной России ожидается до 30 градусов жары — это на четыре-пять градусов превышает климатическую норму.

Однако уже во вторник циркуляция воздушных масс начнет меняться, ЦФО окажется в холодной части антициклона. 3 августа прогнозируется уже не более 24 градусов тепла. Подобный температурный фон ожидается до пятницы включительно.

Особенно заметным будет снижение ночных температур, отметил Вильфанд. Со среды столбики термометров будут опускаться ночью до 10-15 градусов, утром будет ощущаться свежесть.

Что касается осадков, в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, воздух будет насыщен влагой. Начиная со среды, синоптики не обещают существенных осадков, цитирует Вильфанда РИА Новости.

В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы призвали соблюдать осторожность в связи с ожидающейся 2 августа жарой. Во избежание теплового удара следует ограничить пребывание под открытом солнцем, а при недомогании — выпить воды и уйти в тень.

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