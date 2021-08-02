Академик перечислил причины невосприимчивости ряда людей к COVID-19

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Некоторые люди обладают невосприимчивостью к коронавирусной инфекции, исследования показали, с чем это может быть связано. Об этом рассказал академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Как отметил эксперт, повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, значительным содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров.

В первой случае речь идет о местной защите. Коронавирус проникает в организм через верхние дыхательные пути, однако если высок уровень интерферона альфа (молекула, которая синтезируется и продуцируется клетками иммунной системы и обладает прямым противовирусным действием), риск заражения снижается, пояснил академик.

Генетические маркеры невосприимчивости были выявлены среди генов, кодирующих иммунный ответ у человека. Исследователи обнаружили два защитных аллеля (различные формы одного и того же гена) и один предрасполагающий к болезни. Тотолян подчеркнул, что гены, кодирующие иммунный ответ, зависят от национальных, этнических факторов и, как следствие, имеют региональные особенности.

Изучив цитокины, ученые также выяснили, что перенесенная инфекция приводит к формированию определенных дефектов. На них указывает сниженное число лимфоцитов в плазме крови. Это объясняет ситуации, когда активная инфекция ушла, а ее последствия остались. Эти последствия могут сохраняться неделю, а у некоторых даже и месяц.

Есть и другие факторы, но по ним исследования только начинаются. Не исключено, что с течением времени исследователи выявят еще больше факторов невосприимчивости к COVID-19, рассказал эксперт.

При этом Тотолян подчеркнул, что речь не идет об абсолютных факторах защиты от коронавируса. Оценка параметров резистентности и восприимчивости к инфекции требует комплексного подхода. Причем у одного и того же человека чаша весов может склониться в другую сторону после перенесенного стресса и других событий, влияющих на иммунитет, пишут «Известия».

Главный инфекционист США Энтони Фаучи 1 августа заявил, что рост случаев заболевания коронавирусом в Соединенных Штатах связан с отказом граждан от вакцинации. Фаучи также отметил, что непривитые граждане — особенно уязвимая группа населения, которая чаще переносит COVID-19 в тяжелой форме. Именно эти люди становятся причиной новых массовых заболеваний инфекцией.