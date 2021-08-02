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Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре

Татьяна Плотникова

Общество
Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре
Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

В Московской области утром понедельника, 2 августа, прогнозируются сильный ветер, гроза и дождь. Об этом рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций России.

В ведомстве уточнили, что согласно прогнозу погоды, в ближайший час с сохранением до 11:00 понедельника, 2 августа, местами в Подмосковье ожидается гроза, кратковременный дождь. При грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Жителей региона просят в связи с непогодой по возможности оставаться дома. Автомобиль рекомендуется поставить в гараж, при его отсутствии машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы призвали соблюдать осторожность в связи с ожидающейся 2 августа жарой. Во избежание теплового удара следует ограничить пребывание под открытом солнцем, а при недомогании — выпить воды и уйти в тень. На улице рекомендуется носить головной убор и светлую одежду.

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