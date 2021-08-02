Врач опровергла вред для здоровья от мытья в ржавой воде

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Использование ржавой воды для водных процедур вряд ли причинит вред здоровью, рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.

Эксперт уточнила, что высокое содержание железа в такой воде неопасно, поскольку оно не проникнет в организм человека сквозь кожу. Здоровые кожные покровы надежно выполняют защитную функцию и не впитывают ничего, помимо ряда лекарственных препаратов с добавлением молекул-проводников.

Однако следует учесть, что мытье в ржавой воде может сказаться на внешности. В частности, высветленные волосы могут приобрести другой оттенок, для избавления от которого придется приложить немало сил.

Что касается других способов употребления ржавой воды — для питья или приготовления пищи — едва ли подобное придет кому-либо в голову, рассказала Нагайцева в интервью радио Sputnik.

Некоторые распространенные представления о свойствах питьевой воды не подтверждены научными фактами и не соответствуют действительности. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Ульяна Румянцева. В частности, мифом является утверждение, что вода способствует похудению. При этом употреблять достаточное количество жидкости необходимо, а также важно не путать голод с жаждой, предупредила медик.