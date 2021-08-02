Названы регионы-лидеры по росту киберпреступности

Фото: pixabay.com

В первом полугодии 2021 года количество преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий в России увеличилось на 20,3 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, следует из данных Министерства внутренних дел РФ.

За указанный период в стране зарегистрировали 271,1 тысячи киберпреступлений. 57,1 процента из них относятся к тяжких и особо тяжким (154,9 тысячи), две трети были совершены с использованием интернета (182,7 тысячи), более трети — при помощи средств мобильной связи (108,9 тысячи).

Самый значительный прирост киберпреступлений был отмечен в Чечне (176,9 процента), Дагестане (141,2 процента), Московской (126,5 процента) и Тульской (117,9 процента) областях, в Туве (110,2 процента).

В ряде регионов количество преступлений в сфере в области информационно-телекоммуникационных технологий, напротив, сократилось: Псковской (-20,8 процента), Ивановской (-18,8 процента) областях, в Республике Марий Эл (-15 процента), Курганской (-11,9 процента) и Рязанской (-10,7 процента) областях, сообщает RT.

В июле Генпрокуратура РФ предложила ООН расширить перечень киберпреступлений, включив в него, в частности, несанкционированный доступ к персональным данным, незаконное распространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, терроризм, экстремизм, реабилитация нацизма, незаконный оборот наркотиков и оружия.