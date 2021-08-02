Срок приема заявок на гранты для инновационных проектов продлили

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Московский инновационный кластер (МИК) продлил прием заявок от столичных компаний на получение грантов на реализацию комплексных инновационных проектов до 1 ноября.

Прошедшие отбор компании смогут получить до 600 миллионов рублей от произведенных затрат в течение трех лет. При этом сумма поддержки не может превышать 200 миллионов рублей в год, а также сумму уплаченных в городской бюджет налогов, в том числе НДФЛ, за последние два года.

По словам главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, грант позволит компаниям, занимающимся инновациями, запустить новые продукты, обновить производство и получить новые технологии.

— Для многих такая финансовая поддержка позволит сделать рывок в развитии и выйти на качественно новый уровень. Мы видим большую заинтересованность компаний, поэтому было принято решение продлить заявочную кампанию, чтобы как можно больше участников смогли претендовать на получение нашей поддержки, — отметил он.

На грант могут претендовать самостоятельные инновационные проекты индивидуальных предпринимателей или организаций, а также комплексные инновационные проекты, которые реализуются в составе от двух до пяти участников.

Победители конкурса получат возможность компенсировать до 25 процентов затрат при реализации комплексных инвестиционных проектов. Грант можно направить на покрытие расходов на создание, покупку, реконструкцию или капремонт объектов, которые используются для реализации комплексных инновационных проектов, компенсировать затраты на приобретение оборудования, программного обеспечения и результатов интеллектуальной собственности или прав на их использование. Компенсировать можно как прямые затраты, так и расходы на уплату процентов по кредиту в пределах ключевой ставки ЦБ РФ, сообщает официальный сайт мэра Москвы.