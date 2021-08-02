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СК сообщил, сколько тяжких и особо тяжких преступлений раскрыто в России за полгода

Михаил Алимов

Общество
СК сообщил, сколько тяжких и особо тяжких преступлений раскрыто в России за полгода
Фото: СК РФ

Более 180 тяжких и особо тяжких преступлений раскрыли следователи в России за первое полугодие. Показатель почти на 31 процент больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис.

— В первом полугодии 2021 года в результате совместной работы сотрудников Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), территориальных следственных органов во взаимодействии с иными ведомствами раскрыто 186 тяжких и особо тяжких преступлений, тогда как за аналогичный период прошлого года было раскрыто 142 таких преступления, — рассказал он.

По его словам, криминалисты изучили около тысячи материалов процессуальных проверок и более двух тысяч уголовных дел по разным статьям — от пропажи людей, до убийств и изнасилований.

— По результатам изучения дано более 1,3 тысячи рекомендаций о направлении расследований. Наши специалисты-психологи провели 125 различных мероприятий по активизации памяти, в том числе 76 бесед с несовершеннолетними, — отметил Ложис в интервью РИА Новости.

В июле сообщалось, что система «Паутина» для раскрытия преступлений охватит Россию до конца 2021 года. В задачи «Паутины» входит предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, административных правонарушений, выявление угнанных автомобилей, а также машин участников дорожного движения, скрывшихся с мест аварии. Кроме того, сервис позволяет автоматизировать работу подразделений Госавтоинспекции по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами.

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