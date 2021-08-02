Владимир Ефимов: С начала года более тысячи семей получили новые квартиры или выплаты от города

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С января 2021 года новые квартиры или выплаты от города получили более 1,1 тысячи московских семей, которые стояли в очереди на улучшение жилищных условий. Всего за десять лет очередь сократилась почти в три раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Очередь на улучшение жилищных условий в столице ежегодно сокращается в среднем на 10 процентов. За последние десять лет она уменьшилась в 2,7 раза. Так, по состоянию на начало 2010 года в этом списке состояло 136,7 тысячи семей, а к началу 2015 года — уже 76,7 тысячи. Сейчас на учете находится менее 47 тысяч семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. За шесть месяцев 2021 года квартиры или соответствующие выплаты от города получили 1114 семей, — рассказал заместитель мэра.

По его словам, в текущем году, так же как и в прошлом, на соцвыплаты стоящим в очереди москвичам для строительства или покупки жилья предусмотрено девять миллиардов рублей. Это на один миллиард больше, чем в 2019 году и в полтора раза больше, чем в 2018 году (шесть миллиардов рублей).

— Из 1114 семей, которым город улучшил жилищные условия в 2021 году, 743 семьи получили квартиры по договорам социального найма, мены или купли-продажи, а 371 семья — денежные выплаты на сумму 2,12 млрд рублей. Из них 1,54 млрд рублей предоставлены 173 многодетным семьям, состоящим на жилищном учете, — уточнил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Городские власти предоставляют москвичам, вставшим на учет до 1 марта 2005 года, в порядке очереди квартиры по различным видам договоров и субсидии на покупку или строительство жилья. Горожане, получившие статус малоимущих и нуждающихся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года, имеют право на обеспечение жильем в порядке очереди после улучшения жилищных условий тех, кто встал на учет ранее. Под исключение попадают граждане, которые имеют право на внеочередное улучшение жилищных условий. К ним относятся ветераны ВОВ, инвалиды и люди, занимающие непригодное для проживания жилое помещение. Кроме того, на компенсационную выплату могут рассчитывать семьи очередников, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, независимо от года постановки на жилищный учет.