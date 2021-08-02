ВЦИОМ сообщил о снижении политической активности россиян до минимума за 17 лет

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ВЦИОМ провел исследование «Социальная и политическая активность россиян: мониторинг». Согласно ему, политическая активность россиян в 2021 году стала минимальной за 17 лет.

В 2004 году 55 процентов опрошенных говорили, что принимали участие в любых выборах. В 2006 году об этом заявили уже 32 процента, а в 2011-м — 27 процентов. В текущем году показатель стал еще меньше. Всего 22 процента опрошенных россиян собираются участвовать в различных выборах. Кроме того, количество тех, кто устраивает голосование, тоже сократилось — с восьми до шести процентов. В митингах и пикетах участвовали также меньше людей. Показатель упал с пяти до трех процентов.

При этом количество тех, кто вообще не участвовал в общественной жизни, уменьшилось — с 61 процента в 2011 году до 45. Выросло число участвующих в петициях (с четырех до восьми процентов) и собирающих средства и вещи для людей (с девяти до 20 процентов), а также участвующих в профсоюзных организациях.

Среди причин, почему люди не хотят ходить на выборы, популярной стало отсутствие времени — 28 процентов опрошенных ответили так. Еще 20 процентов считают, что в политике есть место только для профессионалов, а 19 процентов доверяют президенту страны. Есть и те, кто думают, что их участие в выборах ничего не изменит — 16 процентов респондентов.

15 процентам политическая и общественная жизнь неинтересна, 10 процентов считают, что в стране нет партий и организаций, достойных доверия. Еще один процент уверен в том, что в политике «приличным людям делать нечего».

Опрос ВЦИОМ проводился 11 июля среди 1,8 тысячи россиян старше 18 лет. Респондентов опрашивали по телефону. Для данной выборки с вероятностью в 95 процентов максимальный размер ошибки не превышает 2,5 процента, передает РБК.

В июне опрос показал, что треть россиян не прочитали ни одной книги за полгода. Почти половина жителей страны за этот срок прочитали от одной до пяти книг, еще 25 процентов прочли свыше десяти произведений. По данным ВЦИОМ, заядлых читателей больше среди людей в возрасте от 18 до 24 лет, а также среди россиян с высшим и неполным высшим образованием.