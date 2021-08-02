Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

Фото: instagram.com/johnnydepp

Звезда Голливуда Джонни Депп одержал окончательную победу над бывшей женой Эмбер Херд в деле на семь миллионов долларов. Теперь благотворительную организацию обяжут раскрыть информацию о пожертвованиях экс-супруги актера. Об этом сообщает издание USA TODAY.

— Мистер Депп очень доволен решением суда, — заявил его адвокат Бенджамин Чу.

Херд должна была направить на благотворительность полученные от Деппа после развода семь миллионов долларов. Нью-Йоркский суд обязал Американский союз гражданских свобод обнародовать документы, которые подтверждают пожертвования со стороны актрисы.

Защитники Деппа настаивали, что его бывшая супруга лгала о пожертвованиях в детский госпиталь в Лос-Анджелесе и Союз защиты гражданских свобод. Это могло повлиять на решение дела о клевете в отношении британского таблоида The Sun, которое Депп проиграл в прошлом году. Издание The Sun утверждало, что Депп избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд. В деле Херд выступила в качестве свидетеля. Она рассказала о множестве случаев физического и психологического насилия со стороны Деппа.

Адвокаты Деппа настаивали на апелляции, так как Херд не передала на благотворительность полученные от Деппа после развода семь миллионов долларов. В суде не сочли данное заявление убедительным для апелляции.

Этот скандал едва не стоил Деппу карьеры. Так, платформа Netflix убрала из своей фильмотеки все картины с актером. А создатели проекта «Фантастические твари и где они обитают — 3» отказали звезде в главной роли.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2014 году, но в 2017-м актеры расстались и со скандалом развелись.

После расставания Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и многочисленных избиениях. Однако актер подал иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а жена ему изменяла не один раз.