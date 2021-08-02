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Путин поздравил российских военных с Днем ВДВ

Михаил Алимов

Общество
Путин поздравил российских военных с Днем ВДВ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав Воздушно-десантных войск (ВДВ) России с Днем ВДВ. Его поздравление опубликовано в понедельник, 2 августа, на сайте Кремля.

— В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплоченностью. Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине, — начал поздравление глава государства.

Он подчеркнул, что нынешнее поколение десантников с уважением относится к истории войск, ветеранам и заложенным им ратным и патриотическим традициям. Путин отметил, что российский народ может быть уверен в собственном будущем, когда знает, что на его страже находятся такие доблестные бойцы.

— Желаю вам успехов и всего наилучшего, — резюмировал президент в своем поздравлении.

День ВДВ отмечают каждый год 2 августа после вступления в силу Указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». В 2020 году роду войск исполнилось 90 лет — первым днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. Тогда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек. Они выполняли тактическую боевую задачу.

В июле Путин поздравил личный состав экипажей флота с Днем ВМФ. Он обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и принес ему поздравления.

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