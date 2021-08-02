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Фестиваль винила пройдет в усадьбе «Архангельское»

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль винила пройдет в усадьбе «Архангельское»
Фото: Киселев Сергей / АГН Москва

Музей-усадьба «Архангельское» 15 августа приглашает посетителей на Фестиваль винила Mozcow Dizcow presents: Record collectors of Moscow.

Для всех ценителей сокровищ музыкальной культуры, качественного звучания и коллекционных записей на летней сцене состоится настоящее кругосветное путешествие. Зрители станут свидетелями грандиозного концерта винила разнообразных жанров. Джаз, соул, диско, латина, рок, фанк, поп — слушателям будут представлены редчайшие виниловые записи.

Свои сокровища для прослушивания предоставит Клуб коллекционеров винила. Хедлайнер фестиваля — Лазарь Виноградский, ведущий программы Mozcow Dizcow на радиостанции «Серебряный дождь», владелец одной из самых значимых коллекций виниловых пластинок в России.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

До конца лета Музей-усадьба «Кусково» зовет москвичей на концерты XI фестиваля «Органные вечера в Кускове». Гости музея могут наслаждаться классической музыкой в интерьерах большого дворца.

Всего в рамках фестиваля запланировано 26 концертных программ, которые познакомят публику с шедеврами европейской и русской музыкальной классики, оригинальными программами этнической и средневековой музыки, джазовыми обработками и произведениями современных композиторов.

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