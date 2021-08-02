Мужа британской принцессы Евгении запечатлели с полуобнаженными девушками на яхте

Фото: скриншот видео YouTube-канала UATV Russian

Муж британской принцессы Евгении Джек Бруксбэнк, отправившийся с рабочим визитом на итальянский остров Капри, попал в объективы камер во время отдыха на яхте в компании полуобнаженных моделей. Об это сообщило издание Daily Mail.

На Капри Бруксбэнк должен был принять участие в благотворительном бале UNICEF. Его супруга и пятимесячный ребенок остались дома.

Компанию мужчине составили девушки, дефилировавшие на яхте топлес. Среди них узнали бывшего редактора журнала Glamour Рэйчел Залис и моделей Эрику Пелозини и Марию Буччеллати.

По данным источника, бизнесмен на яхте занимался коктейль-баром и развлечением знаменитостей, в числе которых находились Кэти Перри, Хайди Клум, Джон Ледженд и другие. Компания весело проводила время, купаясь в море и распивая напитки.

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Евгения Йоркская вышла замуж за Джека Бруксбэнка в 2018 году. В феврале этого года у пары родился сын, который стал девятым правнуком королевы.