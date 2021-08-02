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Пожары в Турции и туризм: как изменились цены и спрос на отдых

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Пожары в Турции и туризм: как изменились цены и спрос на отдых
Фото: РИА Новости

Ситуация с лесными пожарами не повлияла на спрос россиян на отдых в Турции. Россияне стабильно приобретают путевки на Анталийское побережье. Кроме того, цены на туры остались на прежнем уровне. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

По его словам, россияне в связи с пожарами не обращаются к туроператорам для аннуляции путевок. Кроме того, новые продажи туров идут на уровне, что и до возникновения очагов возгораний.

— Единственное, очень внимательно вместе с туристами отслеживаем ситуацию, так как из определенных отелей были временные переселения гостей. Сейчас гости вернулись в свои гостиницы. Чтобы туристы видели актуальную информацию, мы показываем в режиме онлайн видео, которые присылают нам отели с учетом ситуации, — сказал Горин.

Эксперт отметил, что август — самый высокий по спросу на отдых сезон. Например, только в июле на Анталийском побережье отдохнуло 547 тысяч россиян. Ожидается, что в августе Турцию посетит еще большее количество отечественных путешественников. Кроме того, только в Анталью ежедневно более чем из 40 городов России вылетает от 105 до 120 рейсов.

— Это еще одно лишнее подтверждение, что полетные программы не корректируются, спрос стабилен. Он не ажиотажный, но стабильный, — добавил Горин.

По словам собеседника издания, цены на отдых в Турции на данный момент соответствуют сезону высокого спроса.

— Есть бюджетные предложения в отелях две–три звезды, а также более дорогие туры с проживанием в отеле пять звезд, — заключил эксперт.

Глава минздрава республики Фахреттин Коджа написал на своей странице в соцсети Twitter, что число жертв лесных пожаров в Турции увеличилось до восьми человек. Он отметил, что большая часть госпитализированных из-за пожаров выписана. Так, из 864 доставленных в больницы городов Манавгат, Мармарис, Бодрум и Мерсин выписаны 837 пациентов.

В субботу, 31 июля, стало известно, что около сотни россиян эвакуировали из турецкого Бодрума в связи с пожарами. Туристов на время разместили в других отелях.

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