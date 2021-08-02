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Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Минской улице в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Минской улице в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Минская улица, вл2А Карта всех событий

На западе столицы произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого пострадали три человека. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел рядом с владением 2а на Минской улице. Пять машин столкнулись на дороге по направлению к Кутузовскому проспекту. Один из автомобилей опрокинулся на бок. Движение затруднено на 1,3 километра.

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Минской улице в МосквеФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— По предварительной информации, пострадали 3 человека, — заключили в ведомстве.

На прошедшей неделе в Москве произошло 137 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 159 человек и еще три человека погибли. Наиболее распространенный вид ДТП — столкновение транспортных средств. Всего за минувшую неделю такого рода аварий произошло 72 раза.

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