Мантуров заявил, что пустых полок из-за нового законопроекта не будет

Фото: Администрация президента РФ

Предпосылок для дефицита товаров из-за нового законопроекта об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки нет. Об этом в понедельник, 2 августа, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

— Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет, — рассказал он.

По его словам, в министерстве всегда умели находить компромиссы с другими ведомствами. Поэтому он уверен, что решение, устраивающее производителей и систему торговли, обязательно будет найдено.

Чтобы не было риска дефицита товаров, властям необходимо консультироваться с бизнесом. В пример Мантуров привел маркировку продукции.

— Чтобы внедрить маркировку на какую-то номенклатуру, мы сначала проводим консультации отраслевые, межотраслевые, между органами исполнительной власти, законодательной власти. После этого запускаем пилот, — отметил он.

При этом пилот должен отработать хотя бы один год, только потом меры будут внедрять на постоянной основе.

Такая же практика должна быть реализована и для нового законопроекта об утилизации товаров.

— Мы приложим со своей стороны точно все усилия, чтобы это было именно так, — резюмировал он в интервью РБК.

В мае Денис Мантуров рассказал о ситуации в российском ретейле. По его словам, в РФ нет проблем с ценообразованием и конкуренцией. По его словам, на топ-10 отечественных ретейлеров приходится всего четверть рынка.