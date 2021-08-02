Выставка «Тайная жизнь перепончатокрылых» откроется в Дарвиновском музее

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Государственный Дарвиновский музей представляет выставку «Тайная жизнь перепончатокрылых», посвященную жизни представителей одного из самых прогрессивных отрядов насекомых. Музей намерен раскрыть все их секреты. А помогут ему в этом экспонаты из богатой энтомологической коллекции.

Перепончатокрылые — один из самых крупных и разнообразных отрядов насекомых. Они живут и на суше, и в воде, и внутри других живых организмов. Первые представители отряда появились около 230 млн лет назад. Пчелы, шмели и осы-опылители помогли цветковым растениям совершить революцию в мире флоры и растительноядных существ. Этот союз привел к тому, что сегодня около 90 процентов всех видов живых растений на Земле — цветковые.

За миллионы лет перепончатокрылые «вооружились» самыми неожиданными приспособлениями. Они являются выдающимися строителями. Пчелиные соты с давних пор признаны людьми как некий эталон архитектурного сооружения. А их воск — идеальный строительный материал.

На выставке посетители увидят все многообразие отряда перепончатокрылых и удивительные гнезда насекомых из воска, глины, переработанных древесных волокон; янтарь с инклюзами возрастом более 40 млн лет; посвященные насекомым старинные труды ученых-натуралистов; живописные работы о жизни муравьев биолога и художницы Ольги Хлудовой.

Кроме того, с помощью интерактивного экспоната «Как устроен улей» здесь можно будет заглянуть в искусственный домик для пчел, а также рассмотреть перепончатокрылых в мельчайших деталях на авторских фотографиях энтомолога Тимофея Левченко.

Выставка открыта с 24 августа по 28 ноября, сообщается на сайте музея.