Психолог Лабковский объяснил, как понять свои желания

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Михаил Лабковский объяснил, как человеку понять, чего он на самом деле хочет. Зачастую люди не умеют делать выбор потому, что их не обучали этому с детства. Для того чтобы четко понимать свои потребности, нужно чаще предоставлять себе выбор.

— У нас за плечами советское прошлое, где детей вообще не сильно спрашивали, чего они хотят. Для этого нужно спрашивать себя, а не автоматически жить по привычке. Например, вы утром встаете. Во-первых,спросите себя, хотите ли вы вставать или хотите лежать. Тут начинается: надо идти на работу по «хочу» или «не хочу», — рассказывает специалист в интервью каналу «Алла и Счастье».

Лабковский объясняет, что дальше произойдет с человеком, если он будет жить по своему «хочу»:

— Когда человек начинает делать то, что хочет, сначала он теряет работу. Ему становится страшно. А затем выясняется, что если он будет работать на себя, то денег будет больше, не нужно будет вставать в 9 утра и идти в офис. Люди так не живут, потому что боятся последствий. Это даже касается того, что они хотят на завтрак. Люди же едят одно и то же. Типа это здоровая еда, и она подходит для завтрака. А почем и как это происходит? Потому что, когда ребенку было 10 лет, мать не спрашивала, что он хочет — яичницу или что-то другое.

Специалист вспоминает, что обратил внимание на подход в израильском детском саду, где ребенку предоставляют выбор.

— Им дают картинки, где изображены яичница или вареное яйцо. И дети выбирают. Из творога, например, можно сделать сырники, а можно просто съесть творог. И ребенок пальцем тычет и учится делать выбор. Можно с ребенком ходить в магазин. От матери не убудет, если ребенок сам выберет цвет своей одежды. Вот из этих мелочей состоит в дальнейшем понимание своих желаний, — рассказывает психолог.

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