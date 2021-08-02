Психолог Лабковский объяснил, как понять свои желания
Михаил Лабковский объяснил, как человеку понять, чего он на самом деле хочет. Зачастую люди не умеют делать выбор потому, что их не обучали этому с детства. Для того чтобы четко понимать свои потребности, нужно чаще предоставлять себе выбор.
— У нас за плечами советское прошлое, где детей вообще не сильно спрашивали, чего они хотят. Для этого нужно спрашивать себя, а не автоматически жить по привычке. Например, вы утром встаете. Во-первых,спросите себя, хотите ли вы вставать или хотите лежать. Тут начинается: надо идти на работу по «хочу» или «не хочу», — рассказывает специалист в интервью каналу «Алла и Счастье».
Лабковский объясняет, что дальше произойдет с человеком, если он будет жить по своему «хочу»:
— Когда человек начинает делать то, что хочет, сначала он теряет работу. Ему становится страшно. А затем выясняется, что если он будет работать на себя, то денег будет больше, не нужно будет вставать в 9 утра и идти в офис. Люди так не живут, потому что боятся последствий. Это даже касается того, что они хотят на завтрак. Люди же едят одно и то же. Типа это здоровая еда, и она подходит для завтрака. А почем и как это происходит? Потому что, когда ребенку было 10 лет, мать не спрашивала, что он хочет — яичницу или что-то другое.
Специалист вспоминает, что обратил внимание на подход в израильском детском саду, где ребенку предоставляют выбор.
— Им дают картинки, где изображены яичница или вареное яйцо. И дети выбирают. Из творога, например, можно сделать сырники, а можно просто съесть творог. И ребенок пальцем тычет и учится делать выбор. Можно с ребенком ходить в магазин. От матери не убудет, если ребенок сам выберет цвет своей одежды. Вот из этих мелочей состоит в дальнейшем понимание своих желаний, — рассказывает психолог.
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