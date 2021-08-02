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Музыкальные вечера пройдут на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Музыкальные вечера пройдут на ВДНХ
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Главная выставка страны приглашает москвичей и гостей столицы с 5 по 8 августа на музыкальные концерты, которые пройдут в оранжерее павильона Азербайджанской Республики и на летней веранде Дома культуры.

В четверг, 5 августа, в исполнении оркестра Simple Music Ensemble в оранжерее прозвучит концерт «Вивальди vs Эйнауди». Зрители совершат музыкальное путешествие из XVIII в XXI век. В программе прозвучат произведения итальянского композитора Антонио Вивальди и его современного последователя Людовико Эйнауди.

На следующий день в оранжерее пройдет вечер «Неоклассика: пульс времени». Слушатели познакомятся с творчеством современных композиторов Дзе Хисаиси, Макса Рихтера, Олафура Арнальдса. Их произведения представит коллектив NEOrchestra.

В субботу, 7 августа, акустический концерт Soul Motion в оранжерее даст певица Софи Окран. В ее исполнении слушателям будут представлены хиты мирового джаза, фанка и R&B. А 8 августа здесь же пройдет вечер гипнотической музыки «Тропический транс». В рамках концерта прозвучат произведения композиторов-минималистов Дэвида Лэнга, Мика Гордона и Филипа Гласса. «Пульсирующая музыка» прозвучит в исполнении Simple Music Ensemble.

На летней веранде Дома культуры 7 августа пройдет премьера программы «Время для троих» кубинского пианиста Сандора Торреса. Музыкант работает в стиле фьюжен, который объединяет мамбо, фламенко, румбу, гуарачу.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.

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