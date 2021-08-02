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Бывшего президента Киргизии Акаева доставили в Бишкек

Иван Юминов

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Бывшего президента Киргизии Акаева доставили в Бишкек
Фото: Пресс-служба Госдумы

Находившийся в розыске бывший президент Киргизии Аскар Акаев доставлен в Бишкек. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) страны в понедельник, 2 августа.

Акаев возглавлял страну до Тюльпановой революции в марте 2005 года, а затем покинул территорию. Его, наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками, решили привлечь к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения о проекте золоторудного месторождения «Кумтор» в 1992 году, а также внесении в него изменений в 1994 году и реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.

По версии прокуратуры, с 1992 по 2019 год ряд должностных лиц и руководства ОАО «Кыргызалтын» создали «противоправную и устойчивую связь» с представителями канадского предприятия Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» и ЗАО «Кумтор Голд Компани» для незаконного получения материальных и прочих благ заключили заведомо невыгодные для Киргизии соглашения, отмечает Интерфакс.

В начале мая сообщалось, что нынешний президент Киргизии Садыр Жапаров подписал новую редакцию Конституции Киргизии. Поправки к ней были приняты на референдуме, который прошел 11 апреля.

В новой редакции основного закона страны прописали усиление полномочий главы государства и сокращение роли парламента в политической жизни Киргизии.

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