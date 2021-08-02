Россиянину заблокировали зарплатную карту из-за долгов его полного тезки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Житель Новосибирска Евгений уже в течение нескольких лет платит за долги своего полного тезки, проживающего в Алтайском крае. Приставы наложили арест на два его автомобиля, а также заблокировали банковский счет. Общая сумма задолженности составляет более 3,5 миллиона рублей. В связи со сложившейся ситуацией Евгений находится в черных списках банков.

О задолженности, виновником возникновения которой является не он, Евгений узнал в 2015 году, когда решил продать свою машину ВАЗ 2112. Авто было приобретено в кредит, который новосибирец полностью погасил. Покупатель нашелся в Академгородке. И только после завершения сделки новый владелец заявил, что не смог поставить машину на учет, так как транспортное средство находится под арестом.

— А я даже понятия не имел, что у меня машина в аресте, — пояснил Евгений.

Позже стало известно, что машина проходит по административному производству о долгах его тезки из Барнаула. Потом новосибирец выяснил, что сотрудник краевого управления судебных приставов, который оформлял дело, уволился. Только после предоставления официального заявления и всех необходимых документов арест был снят. Спустя некоторое время ситуация повторилась, но только на продажу Евгений выставил «Волгу», что принадлежала его умершему отцу. Вопрос удалось решить дистанционно, предоставив нужные документы.

Далее два года новосибирец жил спокойно, устроился на работу в муниципальное учреждение, где оформил зарплатную карту. Однако на этот счет спустя некоторое время был наложен арест.

— На этот раз мой тезка должен три с половиной миллиона рублей, — уточнил Евгений.

Помимо банковской карточки новосибирца, под арестом оказался его счет, где лежали 200 тысяч рублей, отмечает телеканал 360.

Подобные ситуации с путаницей тезок в нашей стране происходят часто. Юристы подчеркивают, что вернуть списанные по ошибке деньги можно. Для этого нужно предоставить заявление и копии документов, удостоверяющих личность. Только так получится подтвердить, что долг принадлежит другому человеку.