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Погода в Московском регионе войдет в климатическое русло на этой неделе

Илья Ашуров

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Погода в Московском регионе войдет в климатическое русло на этой неделе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Погода в Московском регионе на текущей неделе вернется к средним температурным значениям. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Из-за пересечения с холодным атмосферным фронтом завтра (вторник, 3 августа — прим. «ВМ») ожидаются переменная облачность и выпадение до 1 миллиметра осадков. Средняя температура воздуха в Москве — плюс 22–24 градуса, в области — плюс 20–25, — рассказала специалист.

По словам синоптика, средние температуры воздуха установятся со среды, 4 августа. Днем температура воздуха составит 23–25 градусов тепла, ночью — 13–15 градусов. Также в этот день возможны кратковременные дожди.

Такая погода сохранится до субботы. В выходные, 7–8 августа, воздух в дневное время может прогреться до плюс 27 градусов, передает РИАМО.

Москвичам пообещали дождливый и влажный август. Такая погода создает ощущение духоты и нехватки кислорода. Эта проблема особенно актуальна для людей с сердечной недостаточностью. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, для кого опасна дождливая и влажная погода.

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