Движение трамвая № 38 восстановили в центре Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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Специалисты подали напряжение на участке между станциями метро «Пролетарская», «Павелецкая» и Серпуховской Заставой. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 2 августа.

— Подано напряжение на участке между метро «Пролетарская», «Павелецкая» и Серпуховской Заставой. Трамваи № 38 вернулись на свой обычный маршрут — от Черемушек до 3-й Владимирской улицы, — рассказали в ведомстве.

Трамвай № А осуществляет движение от Новоконной площади через станцию метро «Пролетарская» до 2-й улицы Машиностроения, № 3 — от Балаклавского проспекта через Павелецкий вокзал до станции метро «Пролетарская», а № 39 — от станции метро «Университет» через Павелецкий вокзал до станции метро «Пролетарская».

Маршруты № А, 3, 38 и 39 временно работают с увеличенными интервалами до 30 минут, уточнили в департаменте. Также работу на участке от станции метро «Чистые пруды» до станции метро «Павелецкая» продолжают автобусы.

На участке между станцией метро «Павелецкая» и Яузскими Воротами осуществляет движение автобус № 158, электробусы «К» — до станций метро «Китай-город» и «Лубянка», отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

2 августа в Дептрансе сообщили, что задержка ряда трамваев в центре Москвы обусловлена отключением кабельной линии и отсутствием напряжения в контактной сети. Позднее стало известно, что аварийные службы принимают оперативные меры для возобновления движения трамваев.