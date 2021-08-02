Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Репетитор, подбивший школьника похитить три миллиона рублей, предстанет перед судом

Илья Ашуров

Происшествия
Репетитор, подбивший школьника похитить три миллиона рублей, предстанет перед судом
Фото: Вечерняя Москва

Столичная прокуратура утвердила обвинение в отношении 30-летнего гражданина Республики Казахстан, склонявшего к преступлению 13-летнего подростка. Об этом в понедельник, 2 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, в апреле 2021 года обвиняемый убедил ребенка похитить деньги у собственных родителей. Под влиянием злоумышленника мальчик украл три миллиона рублей наличными, а также вывел с банковского счета своего отца еще сто тысяч рублей. Похищенные средства несовершеннолетний передал своему взрослому «компаньону».

После этого ребенок добровольно поехал на машине с мужчиной в сторону русско-казахской границы.

Родители ребенка заявили в полицию. Спустя некоторое время обвиняемого вместе с мальчиком обнаружили в Свердловской области.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. В отношении репетитора возбуждено уголовное дело по статьям «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления» и «Кража в особо крупном размере».

— Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, — заключила Нефедова.

По информации «ВМ», к преступлению подростка склонял его репетитор по математике. Он предложил мальчику начать вести «самостоятельную жизнь», а в качестве стартового капитала использовать деньги родителей.

Три миллиона рублей ребенок вытащил из портфеля отца, оттуда же он извлек и похитил мобильный телефон известной марки. Еще сто тысяч он перевел на свой счет через мобильное приложение банка. Позже эти средства мальчик обналичил в банкомате рядом со школой.

Читайте также:
школьникипохищенные деньгиМосковская прокуратура
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте