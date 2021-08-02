Репетитор, подбивший школьника похитить три миллиона рублей, предстанет перед судом

Фото: Вечерняя Москва

Столичная прокуратура утвердила обвинение в отношении 30-летнего гражданина Республики Казахстан, склонявшего к преступлению 13-летнего подростка. Об этом в понедельник, 2 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, в апреле 2021 года обвиняемый убедил ребенка похитить деньги у собственных родителей. Под влиянием злоумышленника мальчик украл три миллиона рублей наличными, а также вывел с банковского счета своего отца еще сто тысяч рублей. Похищенные средства несовершеннолетний передал своему взрослому «компаньону».

После этого ребенок добровольно поехал на машине с мужчиной в сторону русско-казахской границы.

Родители ребенка заявили в полицию. Спустя некоторое время обвиняемого вместе с мальчиком обнаружили в Свердловской области.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. В отношении репетитора возбуждено уголовное дело по статьям «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления» и «Кража в особо крупном размере».

— Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, — заключила Нефедова.

По информации «ВМ», к преступлению подростка склонял его репетитор по математике. Он предложил мальчику начать вести «самостоятельную жизнь», а в качестве стартового капитала использовать деньги родителей.

Три миллиона рублей ребенок вытащил из портфеля отца, оттуда же он извлек и похитил мобильный телефон известной марки. Еще сто тысяч он перевел на свой счет через мобильное приложение банка. Позже эти средства мальчик обналичил в банкомате рядом со школой.