МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре до конца суток 2 августа

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До конца дня 2 августа в столице ожидаются гроза и сильный ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям столицы следует быть осторожными во время нахождения на улице. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 2 августа в городе Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах — гроза. При грозе — усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду, — говорится в сообщении ведомства.

В связи с ожидающимися погодными условиями москвичам рекомендовали быть особенно внимательными за рулем: снизить скорость движения, соблюдать увеличенную дистанцию перед впереди идущей машиной, а также избегать обгонов и резких перестроений. Пешеходам же рекомендуют обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

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