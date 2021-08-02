Петр Толстой проинспектировал новостройку по реновации в Кузьминках

Фото: Александр Чикин

Депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой проинспектировал новостройку, возведенную по программе реновации в столичном районе Кузьминки. Парламентарий осмотрел дом вместе с представителями подрядчика и управы района.

— Программа реновации была создана, чтобы повысить качество жизни москвичей. В доме все сделано очень хорошо, помещения просторные и чистые. Нужно проследить, чтобы так было везде, — подчеркнул Толстой.

Здание находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 73. Площадь просторных квартир начинается от 55 квадратных метров. Во дворе 18-этажной новостройки с подземной парковкой подготовили зоны для будущих детских и спортивных площадок. Дом сдали в эксплуатацию в мае. Заселение участников программы начнется до конца 2021 года.

Подрядчик и управляющая компания дома уже готовят к запуску новые лифты. Кроме того, в ближайшее время завершат прокладку оптоволокна для интернета. Толстой отметил, что будет контролировать завершающие этапы работ. Он призвал управляющую компанию и подрядчика провести их качественно и внимательно отнестись к нуждам будущих жильцов.

Программа реновации старого жилищного фонда Москвы началась в 2017 году. Новые комфортабельные квартиры получили 34 тысячи жителей столицы в шаговой доступности от прежнего места проживания.

Ранее Толстой, который возглавляет рабочую группу парламента по защите прав москвичей при реализации реновации, отмечал, что Юго-Восточный административный округ остается лидером программы. В Кузьминках, Люблине, Выхине-Жулебине и Капотне в программу реновации входят 537 домов, более 88 тысяч жителей смогут переехать в новые комфортные квартиры.