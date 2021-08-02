Энергопотребление в России выросло в июле на 6,5 процента

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Уровень потребления электроэнергии в стране в июле превысил показатель июля 2020 года на 6,5 процента и составил 83,3 миллиарда киловатт-час. Об этом сообщили в министерстве энергетики в понедельник, 2 августа.

— Потребление электроэнергии в России в июле 2021 года составило 83,3 миллиарда киловатт-час, что на 6,5 процента выше аналогичного показателя прошлого года, выработка электроэнергии за этот период выросла на семь процентов, до 84,6 миллиарда киловатт-час, — рассказали в ведомстве.

Всего, по данным Минэнерго, энергопотребление с начала года в стране выросло в годовом выражении на 5,3 процента до 636,3 миллиарда киловатт-час, отмечает ТАСС.

В конце апреля министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что его ведомство не рассматривает идеи по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов. Слова главы Минэнерго прозвучали в ответ на предложение Союза потребителей России премьер-министру Михаилу Мишустину ввести обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения.

Предлагается, чтобы жители России платили больше за потребление свыше максимальной нормы. В качестве ориентира хотят установить лимит в 100 киловатт-часов в месяц на человека.