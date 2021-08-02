Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Энергопотребление в России выросло в июле на 6,5 процента

Иван Юминов

Экономика
Энергопотребление в России выросло в июле на 6,5 процента
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Уровень потребления электроэнергии в стране в июле превысил показатель июля 2020 года на 6,5 процента и составил 83,3 миллиарда киловатт-час. Об этом сообщили в министерстве энергетики в понедельник, 2 августа.

— Потребление электроэнергии в России в июле 2021 года составило 83,3 миллиарда киловатт-час, что на 6,5 процента выше аналогичного показателя прошлого года, выработка электроэнергии за этот период выросла на семь процентов, до 84,6 миллиарда киловатт-час, — рассказали в ведомстве.

Всего, по данным Минэнерго, энергопотребление с начала года в стране выросло в годовом выражении на 5,3 процента до 636,3 миллиарда киловатт-час, отмечает ТАСС.

В конце апреля министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что его ведомство не рассматривает идеи по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов. Слова главы Минэнерго прозвучали в ответ на предложение Союза потребителей России премьер-министру Михаилу Мишустину ввести обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения.

Предлагается, чтобы жители России платили больше за потребление свыше максимальной нормы. В качестве ориентира хотят установить лимит в 100 киловатт-часов в месяц на человека.

Читайте также:
Минэнергопотребление электроэнергиистатистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте