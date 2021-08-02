«Сладкие» субботы»: Марина Александрова рассказала об особом методе воспитания детей

Фото: instagram.com/mar_alexandrova

Российская актриса Марина Александрова рассказала в своем Instagram, что теперь воспитывает детей по правилам шведской семьи.

Она дает своим детям, сыну Андрею и дочери Екатерине, полакомиться сладостями только по субботам.

Марина Александрова опубликовала фото, где изображены разные сладости: орехи, шоколад, мармелад, вафли, ягоды.

— Все началось в апреле, когда мы с одной шведской семьей поехали на каникулы. Оказывается, в Швеции (во всех семьях) есть одно очень любопытное правило воспитания детей. Сладости разрешают есть только в субботу, в остальные дни все воздерживаются. Даже взрослые, которые привыкли к этому с детства, — подписала снимок знаменитость.

Марина Александрова добавила, что даже в детских рассказах Астрид Линдгрен упоминается о «сладких» субботах.

Ранее поклонники Марины Александровой восхитились ее образом — она сфотографировалась во время съемок сериала «Новое дело майора Черкасова».