«Хорошенькая!»: Марина Александрова показала фото со съемок сериала

Фото: instagram.com/mar_alexandrova

Актриса Марина Александрова разместила на своей странице в социальной сети Instagram фото со съемок нового эпизода сериала «Новое дело майора Черкасова». Она играет там Соню Тимофееву, помощницу майора Черкасова (актер Андрей Смоляков), расследующую резонансные преступления.

Артистка запечатлелась в черном брючном костюме и синей блузке.

— Поймала Соню Тимофееву в архиве, что она там делает в субботу вечером, так и осталось загадкой. Ваши предположения? — написали Александрова под фото.

Поклонники актрисы обрадовались скорому выходу новой серии ленты. Также они отметили, что звезда хорошо выглядит.

«Марина, вы огонь, как всегда»; «Челка молодит»; «Хорошенькая!» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее фанаты восхитились образом Пелагеи для съемок в КВН.

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