Появились подробности о туристах, попавших в ДТП в турецкой Анталье

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Большинство туристов, попавших в ДТП в Анталье, были из Самарской области. Об этом сообщили в туроператоре «Интурист».

— Большинство туристов в автобусе, который попал в ДТП в Турции, были туристы из Самарской области. Сейчас их разместили в четырех больницах, — рассказали в компании.

Они должны вылететь в Самару рейсом ZF 6394 в 21:50, уточнили в туроператоре. Сотрудники компании находятся на месте инцидента, отмечает ТАСС.

Водителя автобуса также доставили в больницу, сообщили в дорожной полиции Антальи. Точная причина аварии пока не установлена, при этом дорогу уже освобождают для проезда транспорта.

«Интурист» открыл для родственников пострадавших горячую линию. Ее номер — +905 383 933 451. Также компания заявила о готовности оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших, отмечает РИА Новости.

В автобусе находились 22 российских туриста, среди них было девять детей. В результате аварии погибло четверо людей.

Инцидент произошел около 18:00 в районе Манавгата. По предварительным данным, которые приводит генкосульство России в Анталье, водитель не справился с управлением, а затем выехал на встречную полосу, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Двое пострадавших находятся в реанимации. Сотрудник генконсульства отправился на место инцидента для выяснения обстоятельств случившегося.