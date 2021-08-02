«Школьные» выплаты получили родители 17,4 миллиона детей

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Единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей на детей школьного возраста получили 17,4 миллиона родителей. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в понедельник, 2 августа.

— В соответствии с поручением президента перечисление средств началось досрочно — 2 августа... По состоянию на вечер понедельника, выплаты получили родители, воспитывающие 17,4 миллиона детей. Прием заявлений и их обработка продолжаются, — приводит слова министра РИА Новости.

28 июля президент России Владимир Путин поручил начать «школьные выплаты» на две недели раньше — со 2 августа, чтобы родители и дети смогли не спеша подготовиться к учебному году.

Для этого, в частности, Минтруду пришлось внести поправки в постановление правительства, где была указана предыдущая дата начала выплат.

Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года. Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.