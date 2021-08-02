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Сергей Собянин: Более 35 тысяч москвичей за четыре года получили квартиры по реновации

Иван Юминов

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Сергей Собянин: Более 35 тысяч москвичей за четыре года получили квартиры по реновации
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За четыре года с момента утверждения программы реновации в новые квартиры въехали около 35 тысяч жителей столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 2 августа.

— Четыре года назад мы утвердили программу реновации... По программе построили 130 домов. Новые квартиры получили более 35 тысяч человек, — рассказал глава города.

Жители получили квартиры в тех же районах, где жили раньше, уточнил Собянин. При этом, по словам мэра, около десяти тысяч жителей старых домов готовятся к новоселью.

На стадии строительства и проектировки находятся 307 домов. Это означает, что темпы программы будут лишь расти, заключил глава города.

В конце июля глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что пять домов расселены в Академическом районе по реновации. Всего в районе в рамках программы планируется расселить 4,3 тысячи жителей, которые живут в 19 домах.

Программу реновации жилищного фонда Собянин утвердил в 2017 году. В ее рамках предусмотрено расселение 5175 домов и около миллиона жителей столицы. Всего для ее реализации подобрано 513 стартовых площадок на территории города.

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