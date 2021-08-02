Названа причина смерти актера Анатолия Рудакова

Фото: kino-teatr.ru

Актер Анатолий Рудаков скончался из-за остановки сердца. Об этом сообщил его сын в понедельник, 2 августа.

— Папа умер от остановки сердца, — приводит слова мужчины РИА Новости.

О смерти Рудакова стало известно от бывшей сотрудницы кинокомпании «Ленфильм» Ирины Тарасовой. По ее словам, актер умер от последствий коронавируса еще в воскресенье, 1 августа.

Рудаков родился в Белоруссии в 1950 году. В 1975-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а затем стал актером киностудии «Ленфильм».

Его дебютом в кино стала роль в фильме «Я служу на границе» (1973). В начале 1990-х годов Рудаков стал работать в компании, занимавшейся снабжением крупных предприятий и строек Санкт-Петербурга металлическими изделиями.

В 2006 году он занялся кинопродюсированием и основал компанию «Киноцентр». Кроме того, актер снялся в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела» и «Шерлок Холмс», а также в фильме «Елки 1914».

Рудаков имеет почетное звание заслуженного артиста РФ (1996).