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Москвичей предупредили о порывистом ветре и грозе до утра 3 августа

Иван Юминов

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Погода в Москве
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Москвичей предупредили о порывистом ветре и грозе до утра 3 августа
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, а также дождь с грозой ожидаются в Москве до утра вторника, 3 августа. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

— Дождь с грозой и порывами ветра до 15 метров в секунду сохранится до утра. Будьте внимательны на улице! — отмечается в Telegram-канале ведомства.

В ГУ МЧС России по Москве также предупредили горожан, что до конца дня 2 августа в столице ожидаются гроза и сильный ветер. В связи с ожидающимися погодными условиями москвичам рекомендовали быть особенно внимательными за рулем: снизить скорость движения, соблюдать увеличенную дистанцию перед впереди идущей машиной, а также избегать обгонов и резких перестроений. Пешеходам же рекомендуется обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Видео: Telegram / Новости Москвы

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что погода в Московском регионе на текущей неделе вернется к средним температурным значениям.

По словам синоптика, средние температуры воздуха установятся со среды, 4 августа. Днем температура воздуха составит 23–25 градусов тепла, ночью — плюс 13–15 градусов. Также в этот день возможны кратковременные дожди. Такая погода сохранится до субботы. В выходные, 7–8 августа, воздух в дневное время может прогреться до плюс 27 градусов.

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