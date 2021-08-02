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Спасатели помогли утке, упавшей в коллектор на юго-западе Москвы

Иван Юминов

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Спасатели помогли утке, упавшей в коллектор на юго-западе Москвы
Фото: Telegram / Департамент ГОЧСиПБ
Россия, Москва, улица Адмирала Руднева, 2 Карта всех событий

Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) помогли утке, которая упала в коллектор на юго-западе города. Об этом сообщили в столичном департаменте ГОЧСиПБ в понедельник, 2 августа.

— По данному адресу находятся искусственный пруд и большой коллектор, куда и попала птица. Чтобы достать утку, пришлось постараться, — рассказал спасатель Сергей Михайлов.

По его словам, птицу удалось поймать при помощи сачка. Ее вытащили из коллектора и выпустили обратно в водоем, отмечается в Telegram-канале ведомства.

В середине июля спасатели помогли двум столичным котам, которые оказались в беде. Первый залез на дерево в районе Измайловского шоссе и слезть уже не смог.

Животное по кличке Пушистик просидело там около суток. Ему на помощь пришли спасатели и достали с дерева. После этого коту оказали помощь ветеринары.

Другой кот выпал из окна квартиры на каркас вывески компании на первом этаже дома. Хозяйка не могла помочь животному и вызвала на помощь профессионалов. Специалисты «Спасрезерва» при помощи лестницы забрались на высоту и сняли животное.

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