В десятый день Олимпиады в Токио российские спортсмены завоевали шесть наград

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В понедельник, 2 августа, в Токио прошел десятый день Олимпийских игр. По итогам дня Россия сохранила в медальном зачете пятое место. Российские спортсмены завоевали шесть наград.

Так, Сергей Каменский в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров стал вторым, и гимнаст Денис Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке.

Также борцы греко-римского стиля Сергей Емелин в категории до 60 килограммов и Сергей Семенов в весовой категории до 130 килограммов стали бронзовыми призерами.

Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях.

Кроме того, первая медаль у россиян на велотреке: Анастасия Войнова и Дарья Шмелева стали третьими в командном спринте среди женщин.

Таким образом, у России 12 золотых медалей, 21 серебряная и 17 бронзовых.

Лидером в медальном зачете остается Китай — 29 золотых медалей, 17 серебряных, 16 бронзовых. На втором месте — Соединенные Штаты: 22 золотые медали, 25 серебряных, 17 бронзовых.

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли квалификацию в произвольной программе дуэтов Олимпиады. На счету отечественных спортсменок 97,9000 балла. Второе место заняла команда Китая — 96,2333, а на третьем расположилась сборная Украины — 94,9333.