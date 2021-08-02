Билл и Мелинда Гейтс официально развелись

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда завершили процесс развода. Соответствующий документ размещен в понедельник, 2 августа, в базе данных суда штата Вашингтон.

Судебные документы не добавляют почти никаких подробностей к истории. Соглашения о разделе имущества, которое, вероятно, должно сопровождать процесс развода, в опубликованных документах нет. В них только сказано, что ни одна из сторон не планирует менять фамилию, передает издание Business Insider.

Билл и Мелинда Гейтс были женаты 27 лет. О своем решении развестись супруги сообщили в начале мая. Этот развод должен был стать одним из самых дорогих в истории — состояние пары оценивается в 146 миллиардов долларов.

За прошедшие месяцы появились разные предположения о причинах расставания супругов. СМИ писали, что Гейтс был вынужден в 2020 году выйти из состава совета директоров Microsoft из-за расследования по обвинению в неподобающих отношениях с одной из сотрудниц. Журналисты прямо не говорили, что подобные действия миллиардера могли стать причиной недовольства его супруги, но вполне прозрачно намекали на это. Также пресса отмечала, что Мелинда Гейтс была недовольна отношениями ее мужа с миллионером Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальных домогательствах и вовлечении в проституцию несовершеннолетних девушек.

Мелинда Гейтс в мае заявила, что ей не нужны супружеские алименты после развода.