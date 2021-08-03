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Очевидцы засняли на видео попавшую в Останкинскую башню молнию

Юлия Курганова

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Очевидцы засняли на видео попавшую в Останкинскую башню молнию
Фото: Pixabay
Россия, Москва, улица Академика Королёва, 15к1Карта всех событий

Жители столицы засняли на видео, как молния попала в Останкинскую башню. Ролик опубликовал в понедельник, 2 августа, Telegram-канал «Раньше всех».

Сильная гроза с ливнем снова пришли в столичный регион. В частности, сильные дожди с громом и молнией наблюдаются в центре Москвы, а также в северных районах и на юго-востоке мегаполиса.

Видео: Telegram-канал «Раньше всех»

С приближением грозового фронта усиливаются и порывы ветра. Гроза и шквалистый ветер ожидаются в Москве до утра вторника, 3 августа.

Также непогода фиксируется в подмосковных городах Раменское, Люберцы и Жуковский.

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