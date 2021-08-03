«Царственная красота»: Пегова восхитила поклонников новым нарядом на отдыхе
Актриса Ирина Пегова отдыхает в Бодруме вместе с сестрой и дочерью. Она предпочитает более активный досуг пляжному отдыху, поэтому отправилась на экскурсии по местным достопримечательностям. Особенно заинтересовали знаменитость руины Геликарнаса античных времен.
Для прогулки звезда нарядилась в летнее платье ярко-желтого цвета с оборками. Она опубликовала серию фото с экскурсии, где запечатлелась вместе с родными.
— Потрясающие виды, эти панорамы невозможно забыть! — подписала снимки в Instagram Пегова.
Она также немного рассказала подписчикам об истории данной достопримечательности.
Поклонники актрисы оценили наряд артистки и отметили, что ей очень идет желтый цвет. Они оставили множество комплиментов под фото.
«Ирина, вы точно королева! Особенно в этом потрясающе красивом желтом платье!»; «Ирина, у вас всегда такие красивые платья и сарафаны! Прям отдельное эстетическое удовольствие. Вам очень они идут»; «Волшебная»; «Царственная красота», — написали пользователи.
Несколько дней назад Ирина Пегова показала фото из бассейна без макияжа. Фанаты отметили естественную красоту звезды.