«Какие ужасные коленки»: фото Волочковой в бикини раскритиковали в Сети

Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова уже несколько дней отдыхает в Греции. Где именно — артистка не сообщает, но постоянно подчеркивает, что это практически безлюдный курорт с виллами на берегу моря. На время отпуска знаменитость не стала закрывать комментарии на своей странице в соцсети Instagram, как обычно это делает. В этот раз она заявила, что ей все равно, что пишут многочисленные хейтеры, и реагировать на негатив не собирается.

Звезда опубликовала новый снимок, на котором запечатлелась на ступеньках в алом бикини. Она сообщила, что остается в Греции еще на неделю.

— Не знаю, на кого я похожа, но отдых свой я продлила еще на недельку. И знаете что? Я вроде в форме! А можно я эту недельку не буду надевать на себя репетиционную одежду? — написала Волочкова.

Многие фолловеры раскритиковали фото, отметив, что балерина плохо выглядит в этой позе. Также подписчики написали, что им надоели однообразные снимки знаменитости.

«Попы вообще нет, и некрасивая очень»; «Ничего нового что на Мальдивах, что в Греции»; «Настя, у вас плохой фотограф»; «Какие ужасные коленки», — оставили комментарии пользователи.

Но нашлись и поклонники Волочковой, которым понравился снимок балерины. Она засыпали ее комплиментами.

«Анастасия, вы красотка самая настоящая»; «Анастасия, вы стали делать такие крутые фото»; «Настя, вы большая молодец!» — написали фанаты.

Недавно пользователи в Сети тоже раскритиковали бикини Волочковой. Они отметили, что такой купальник балерине совершенно не идет.