Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики сообщили о погоде в Москве 3 августа

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о погоде в Москве 3 августа
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во вторник, 3 августа, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 17-24 градуса. В Подмосковье температура воздуха будет 16-24 градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Наступившая неделя в столице обещает быть теплой, столбики термометров днем не опустятся ниже отметки плюс 20 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в августе лето пойдет на спад, и в Москву придет дождливая, но умеренно теплая погода. Первые десять дней августа будут самыми теплыми. В отдельные дни температура воздуха будет приближаться к плюс 30 градусам. Однако уже к середине месяца погода вернется в свое «климатическое русло»: дневная температура воздуха составит 18–23 градуса, а ночная — 8–13 градусов.

Читайте также:
прогноз погодыМосквасиноптики
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте