Синоптики сообщили о погоде в Москве 3 августа

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во вторник, 3 августа, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 17-24 градуса. В Подмосковье температура воздуха будет 16-24 градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Наступившая неделя в столице обещает быть теплой, столбики термометров днем не опустятся ниже отметки плюс 20 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в августе лето пойдет на спад, и в Москву придет дождливая, но умеренно теплая погода. Первые десять дней августа будут самыми теплыми. В отдельные дни температура воздуха будет приближаться к плюс 30 градусам. Однако уже к середине месяца погода вернется в свое «климатическое русло»: дневная температура воздуха составит 18–23 градуса, а ночная — 8–13 градусов.