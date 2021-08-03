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Москвичи смогут внести сведения о личном анамнезе в электронную медкарту с помощью чат-бота

Илья Ашуров

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Москвичи смогут внести сведения о личном анамнезе в электронную медкарту с помощью чат-бота
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москвичи смогут вносить сведения о личном анамнезе в электронную медкарту на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» с помощью чат-бота. Об этом во вторник, 3 августа, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чат-бот на основе искусственного интеллекта был запущен в феврале этого года. Он призван повысить эффективность работы врачей и сократить время на сбор данных о здоровье пациента.

— Теперь чат-бот поможет москвичам также внести в электронную медкарту сведения о личном анамнезе, например перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни, — рассказала заместитель мэра.

Чат-бот интегрирован в единую цифровую платформу здравоохранения. Таким образом, если врачи или пациент ранее внесли определенные сведения в медкарту, он не будет собирать их повторно. При этом пациент всегда сможет при необходимости отредактировать уже внесенные в систему данные.

В создании виртуального помощника принимали участие медработники. Его алгоритмы построены с учетом данных большого числа обезличенных медкарт, а также на основе медицинских баз данных и справочников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Система здравоохранения Москвы постоянно развивается. Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве пяти стационарных комплексов скорой помощи в столице. В их составе будут вертолетные площадки, три зоны для оказания помощи пациентам разной степени тяжести.

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