«Москвариум» подготовил специальную программу на свой день рождения

Фото: Пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ

«Москвариуму» на ВДНХ 5 августа исполнится шесть лет. В честь этого с 5 по 8 число для посетителей будут доступны бесплатные мастер-классы, интересный квест, экскурсии и розыгрыши подарков.

— Основной площадкой праздника станет экспозиция «Аквариум» на нулевом этаже центра. В этом году большую часть мероприятий посвятят новым обитателям океанариума — морским звездам. Это одни из самых необычных и красивых водных существ на планете, которые появились более 400 миллионов лет назад. Попасть на выставку можно будет по билетам, а принять участие в праздничной «звездной» программе можно бесплатно, — рассказали в пресс-службе «Москвариума».

Фото: Пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ

При посещении центра в эти дни можно получить подарки — магниты, пазлы, книги, настольные игры и кружки. Их будут раздавать на выходе из экспозиции «Аквариум».

В «Москвариуме» уже находятся 10 видов морских звезд — почти все они живут в центре с 2015 года, а недавно он пополнился двумя новыми обитателями, новогвинейской подушкой и синей линкией. Для морских звезд специально воссозданы тропические воды, где они обитают в дикой природе, а также составлен индивидуальный рацион.

Кроме звезд, можно будет посмотреть и на любимцев посетителей центра — нерп. Они станцуют для всех пришедших на праздник людей.

Фото: Пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ

Для посетителей «Москвариума» в эти дни доступен познавательный квест. Он бесплатный, нужен только билет в сам центр. Карты квеста будут раздавать на нулевом этаже перед входом в «Аквариум». Для его выполнения нужно найти шесть аквариумов с обитающими там разными видами морских звезд. В каждом из аквариумов будет спрятана одна буква, из которых потом нужно составить кодовое слово. Если все составить правильно, можно принять участие в розыгрыше специальных призов. Для этого в специальной форме на сайте акции нужно ввести слово, номер билета в центр и контактные данные. Узнать победителя розыгрыша можно в Instagram-аккаунте центра 10 августа в 15:00. В прямом эфире будут разыграны сертификаты на плавание с дельфинами, приглашения на водное шоу с морскими животными, билеты в «Аквариум» и на мультимедийную выставку «Океан юрского периода», мягкие игрушки в виде морских обитателей.

Кроме того, посетителей ожидают несколько экскурсий и мастер-классов на разные темы. Количество мест на экскурсии ограничено, поэтому необходимо предварительно записаться по телефону +7 (499) 677-77-77. Они пройдут три раза в день с 5 по 8 августа.

Также доступны познавательные материалы не выходя из дома. «Москвариум» в своих социальных сетях опубликует несколько видео об акулах и других морских обитателях, передает официальный сайт мэра Москвы.

В июле сообщалось о еще одной масштабной программе центра. Все лето на страницах «Москвариума» на ВДНХ в социальных сетях и на его официальном YouTube-канале будут публиковаться познавательные лекции, видеоролики об акулах, онлайн-встречи с учеными, ихтиологами, путешественниками и экологами. Посмотреть их можно благодаря онлайн-программе «Акулы в Москве», запущенной «Москвариумом».