Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Москвариум» подготовил специальную программу на свой день рождения

Михаил Алимов

Город
«Москвариум» подготовил специальную программу на свой день рождения
Фото: Пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ

«Москвариуму» на ВДНХ 5 августа исполнится шесть лет. В честь этого с 5 по 8 число для посетителей будут доступны бесплатные мастер-классы, интересный квест, экскурсии и розыгрыши подарков.

— Основной площадкой праздника станет экспозиция «Аквариум» на нулевом этаже центра. В этом году большую часть мероприятий посвятят новым обитателям океанариума — морским звездам. Это одни из самых необычных и красивых водных существ на планете, которые появились более 400 миллионов лет назад. Попасть на выставку можно будет по билетам, а принять участие в праздничной «звездной» программе можно бесплатно, — рассказали в пресс-службе «Москвариума».

«Москвариум» подготовил специальную программу на свой день рожденияФото: Пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ

При посещении центра в эти дни можно получить подарки — магниты, пазлы, книги, настольные игры и кружки. Их будут раздавать на выходе из экспозиции «Аквариум».

В «Москвариуме» уже находятся 10 видов морских звезд — почти все они живут в центре с 2015 года, а недавно он пополнился двумя новыми обитателями, новогвинейской подушкой и синей линкией. Для морских звезд специально воссозданы тропические воды, где они обитают в дикой природе, а также составлен индивидуальный рацион.

Кроме звезд, можно будет посмотреть и на любимцев посетителей центра — нерп. Они станцуют для всех пришедших на праздник людей.

«Москвариум» подготовил специальную программу на свой день рожденияФото: Пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ

Для посетителей «Москвариума» в эти дни доступен познавательный квест. Он бесплатный, нужен только билет в сам центр. Карты квеста будут раздавать на нулевом этаже перед входом в «Аквариум». Для его выполнения нужно найти шесть аквариумов с обитающими там разными видами морских звезд. В каждом из аквариумов будет спрятана одна буква, из которых потом нужно составить кодовое слово. Если все составить правильно, можно принять участие в розыгрыше специальных призов. Для этого в специальной форме на сайте акции нужно ввести слово, номер билета в центр и контактные данные. Узнать победителя розыгрыша можно в Instagram-аккаунте центра 10 августа в 15:00. В прямом эфире будут разыграны сертификаты на плавание с дельфинами, приглашения на водное шоу с морскими животными, билеты в «Аквариум» и на мультимедийную выставку «Океан юрского периода», мягкие игрушки в виде морских обитателей.

Кроме того, посетителей ожидают несколько экскурсий и мастер-классов на разные темы. Количество мест на экскурсии ограничено, поэтому необходимо предварительно записаться по телефону +7 (499) 677-77-77. Они пройдут три раза в день с 5 по 8 августа.

Также доступны познавательные материалы не выходя из дома. «Москвариум» в своих социальных сетях опубликует несколько видео об акулах и других морских обитателях, передает официальный сайт мэра Москвы.

В июле сообщалось о еще одной масштабной программе центра. Все лето на страницах «Москвариума» на ВДНХ в социальных сетях и на его официальном YouTube-канале будут публиковаться познавательные лекции, видеоролики об акулах, онлайн-встречи с учеными, ихтиологами, путешественниками и экологами. Посмотреть их можно благодаря онлайн-программе «Акулы в Москве», запущенной «Москвариумом».

Читайте также:
день рождения«Москвариум»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте