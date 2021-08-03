Более 800 подростков прошли обучение в профильных школах проекта «Лето моей карьеры»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В этом году в профориентационной школе «Лето моей карьеры» приняли участие 850 столичных подростков в возрасте от 14 до 17 лет. За три недели занятий ребята подготовили более 300 социальных проектов для города.

Летняя школа организована центром «Моя карьера». В ходе онлайн-занятий ученики знакомились с интересными профессиями, учились работать в команде, а также встречались со специалистами их разных сфер деятельности.

— С гордостью могу сказать — «Лето моей карьеры» получилось. Всего за три недели ребята смогли определить свои сильные стороны, раскрыть таланты, научиться договариваться и творить в команде сверстников. В этом году в проект пришли потрясающие участники, — отметила первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

В этом году ребята могли пройти обучение в одной из 14 школ проекта: «Видеоблогер», «Веб-разработчик», «Креативный оратор», «Комьюнити-менеджер», «Лидер-предприниматель», «Менеджер эффективных переговоров», «Психолог», «Программист», «Разработчик игр», «Организатор добрых дел», «Социальный аниматор», «Фотограф», «Финансист» и «3D-дизайнер».

Также в проекте была мотивационная программа: за выполнение домашних заданий и успешное освоение материалов команды каждой из школ получали баллы. А в качестве дополнительного поощрения подростки могли поучаствовать в развивающих играх и экскурсиях в колледже IThub и в детском технопарке Московского политехнического университета. По окончании обучения участники проекта получили именные сертификаты и сувениры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Учащиеся столичных школ регулярно завоевывают награды на международных олимпиадах для подростков. Так, на IV Международной олимпиаде школьников по экономике ребята из Москвы получили четыре медали.